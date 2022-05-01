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17 пьяных водителей задержали тюменские автоинспекторы 9 мая

Происшествия, 13:37 10 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 водителей в состоянии опьянения задержали госавтоинспекторы на дорогах региона за прошедшие сутки, 9 мая, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Так, на 63 км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе за нарушение правил обгона сотрудники ГИБДД остановили большегруз "Foton". Показания алкотестера у 52-летнего водителя составили 0,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как выяснилось, мужчина перевозил медикаменты из Санкт-Петербурга в Кемерово. На водителя составлены административные материалы за пьяное вождение и за выезд в нарушение ПДД на встречную полосу.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

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