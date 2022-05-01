17 пьяных водителей задержали тюменские автоинспекторы 9 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 водителей в состоянии опьянения задержали госавтоинспекторы на дорогах региона за прошедшие сутки, 9 мая, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Так, на 63 км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе за нарушение правил обгона сотрудники ГИБДД остановили большегруз "Foton". Показания алкотестера у 52-летнего водителя составили 0,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как выяснилось, мужчина перевозил медикаменты из Санкт-Петербурга в Кемерово. На водителя составлены административные материалы за пьяное вождение и за выезд в нарушение ПДД на встречную полосу.