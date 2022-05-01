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Заводоуковские хоккеисты и лыжники сыграют во флорбол

Спорт, 15:13 10 мая 2022

фото группы "Департамент спорта Тюменской области" во ВКонтакте | фото группы "Департамент спорта Тюменской области" во ВКонтакте

Соревнования по флорболу пройдут в Заводоуковске 14 мая. Мероприятие посвятят 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участниками турнира станут юноши 2008-2009 годов рождения. В соревнованиях выступят четыре команды - по две от отделения лыжных гонок и хоккея.

Отметим, во флорбол играют пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. По словам тренера Игоря Чеченкова, этот вид спорта очень близок к хоккею, они похожи по навыкам и тактике.

"Дети играют во флорбол с большим удовольствием. Это и скорость, и командные действия, и индивидуальное мастерство. После окончания хоккейного сезона ребятам важно закрепить навыки, полученные зимой", - рассказал он.

Игры начнутся в 9 часов в зале средней школы № 4. Команда - победитель получит Кубок турнира.

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# Заводоуковский городской округ

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