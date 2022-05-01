О малоэтажном строительстве и ландшафтном дизайне узнают тюменцы на выставке

| Фото: "Дача. Сад. Огород. Ландшафтный дизайн." ВКонтакте | Фото: "Дача. Сад. Огород. Ландшафтный дизайн." ВКонтакте

Специализированные выставки "Дача. Сад. Огород", "Ландшафтный дизайн" и "Малоэтажное домостроение" пройдут в Тюмени в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) с 11 по 15 мая.

Как отмечают организаторы, это одна из самых ожидаемых выставок в Тюменской области. Это связано с тем, что большая часть горожан стремится иметь собственные земельные участки. Развитие малоэтажного домостроения, которое сегодня получило очень широкое распространение, открывает новые перспективы, а малоэтажное домостроение переживает настоящий бум.

"В индустрии малоэтажного домостроения занято значительное число предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Их экспозиции на выставке всегда вызывают повышенный интерес у посетителей, а с реализацией региональной программы строительства жилья усадебного типа, представленная ими продукция становится еще более востребованной", - отметили организаторы.

На выставках посетители смогут выбрать проект будущего загородного дома, эффективные технологии, конструктивные решения и материалы для строительства и благоустройства, познакомиться с новейшими тенденциями в развитии ландшафтного дизайна, почерпнуть много полезного, приобрести необходимую технику, инвентарь, посадочные материалы для своего участка.

В рамках работы выставки запланированы семинары и мастер-классы. Добавим, ежегодно мероприятие собирает до 200 экспонентов из разных регионов России.