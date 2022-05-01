В тушении пожара на Велижанском тракте задействован вертолет МИ-8

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара на Велижанском тракте.

Как отметили в управлении МЧС России по Тюменской области, очаги горения травы и сухой растительности были зафиксированы вблизи СНТ "Якорь" и СНТ "Сирень" 9 мая.

"В настоящее время в тушении пожара учувствуют сотрудники МЧС России, авиалесоохраны, задействован вертолет Ми-8. В настоящее время угроза населению отсутствует", - отметили в ведомстве.

Жителям Тюменской области также напомнили, что 10 мая в Тюменской области прогнозируется сухая и ветреная погода. Следует быть осторожными и не разводить открытый огонь.