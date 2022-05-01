Тюменская область направила 240 заявок на участие в конкурсе "Мастера гостеприимства"

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Более 240 заявок поступило от представителей Тюменской области на участие во всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства". Состязание является частью проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает областной департамент потребительского рынка и туризма.

Всего о своем участии заявили более 36 тысяч человек из 689 городов России. Победителей определят в четырех номинациях: "Менеджеры индустрии гостеприимства" для профессионалов отрасли туризма, "Стартапы и прорывные идеи в туризме" для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов, "Развитие территорий" для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России, "Будущее туризма" для студентов с социально-ориентированным проектом.

Участникам предстоит пройти несколько этапов. В мае состоится дистанционное тестирование, в июне и июле пройдут очные мероприятия, на сентябрь запланирован гранд-финал конкурса. Помогать участникам будут наставники – лидеры индустрии, именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, конкурс "Мастера гостеприимства" является платформой для создания нового уровня сервиса и повышения качества туристических продуктов.

"Для участников это не только возможность познакомиться с коллегами со всей страны или получить награды, но и узнать о новых трендах индустрии, получить поддержку своих проектов, обменяться опытом. В результате Тюменская область получит высококвалифицированных и заинтересованных специалистов, которые примут туристов на высоком уровне", – отметила она.

Победители конкурса, в зависимости от номинации, получат гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса. Студенты получат гранты до 1,5 млн рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки. Кроме того, победители станут частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства России.