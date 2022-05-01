Посетить спектакль-вербатим "Моя комната" в тюменском "Космосе" можно до 25 мая

| Фото: из сообщества МТЦ "Космос" во ВКонтакте | Фото: из сообщества МТЦ "Космос" во ВКонтакте

Спектакль-вербатим "Моя комната" смогут посетить тюменцы в Молодежном театральном центре "Космос" до 25 мая.

"Это откровенные истории людей с диагностированными ментальными расстройствами - художниц, IT-специалистов, психологов, преподавательниц, студенток и писателей. Всех их объединяет главное — смелость. Это потрясающе смелые и сильные люди", — рассказали авторы идеи.

"Моя комната" — спектакль для одного зрителя. По задумке, на час слушатели останутся наедине со своими мыслями, эмоциями. Актеры в постановке не задействованы, авторы применили элементы аудио, видео, а также дополненной реальности.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+.