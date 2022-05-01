В Тюменской области подростки работают в сферах образования, спорта и досуга

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сферы образования, культуры, спорта, досуга и развлечений остаются наиболее популярными для трудоустройства подростков в Тюменской области. Также ребята работают при администрациях муниципальных образований и на предприятиях внебюджетного сектора экономики, сообщает информационный центр регионального правительства.

Ежегодно в регионе в свободное от учебы время трудоустраиваются более 23 тысяч подростков. Найти работу им помогают центры занятости населения.

Школьники могут начать трудовую деятельность с 14 лет с письменного согласия одного из родителей. При этом продолжительность рабочего времени должна составлять от 24 до 35 часов в неделю в период каникул и не более 17,5 часов в неделю в течение учебного года.

Заработная плата за отработанный месяц должна быть не ниже минимального размера оплаты труда Тюменской области. Подростки получают материальную поддержку из средств службы занятости населения.

Чтобы найти работу, подросткам необходимо направить заявление и разместить свое резюме на портале "Работа России". Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.