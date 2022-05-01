  • 11 мая 202211.05.2022среда
  • USD67,3843
    EUR71,0963
  • В Тюмени 15..17 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменка выпила бокал вина и села за руль Hyundai Solaris, ее остановили инспекторы ГИБДД на ул. Дамбовской

Происшествия, 13:32 11 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвых автомобилистов и водителей, лишенных прав, выявили инспекторы полка ДПС ГИБДД в ходе сплошной проверки на ул. Дамбовской в Тюмени вечером 10 мая. Пять автомобилистов привлекли к ответственности за незаконную тонировку.

Пьяную 36-летнюю автомобилистку на автомобиле Hyundai Solaris отстранили от управления транспортом. Машину эвакуировали на спецстоянку. Водитель пояснила, что поссорилась с мужем, выпила бокал вина, поехала домой.

24-летний водитель, лишенный права управления транспортом до сентября 2022 года за пьяную езду, ехал на Chevrolet Aveo с женой. Автомобиль эвакуировали. На водителя составлен административный материал, ему предстоит отбыть административный арест по решению суда.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний подросток ехал на скутере без мотошлема. Права управления транспортом водитель не имеет. На место инцидента вызвали мать водителя. На него составлен административный материал за управление транспортом без прав. Информация о нарушении направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям.

Сплошные проверки продолжатся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , проверка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:32 11.05.2022Тюменка выпила бокал вина и села за руль Hyundai Solaris, ее остановили инспекторы ГИБДД на ул. Дамбовской
12:49 11.05.202223-летний уроженец ближнего зарубежья делал "закладки" героина в Тюмени
17:34 10.05.2022Жилой дом и четыре строения повреждены из-за пожара в Богандинском
13:37 10.05.202217 пьяных водителей задержали тюменские автоинспекторы 9 мая