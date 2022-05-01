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Увертюры из опер "Князь Игорь" и "Царская невеста" исполнят тюменские музыканты в ночном концерте

Общество, 08:10 13 мая 2022

kto72.ru

Концерт "Летняя ночь" начнется в тюменской филармонии 14 мая, в 21 час. Оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Алексея Карабанова исполнит произведения Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе: Увертюра к опере "Царская невеста" Н. Римский-Корсаков, "Рассвет на Москве-реке из оперы "Хованщина" М. Мусоргский, Марш "Взятие Карса" А. Бородин и Увертюра и Половецкие пляски из оперы "Князь Игорь".

Билеты можно приобрести в кассе ТКТО и на сайте.

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# Тюменский филармонический оркестр

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