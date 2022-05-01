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Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Тюменской области до 16 мая

Общество, 09:26 12 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Угроза высокой и чрезвычайной пожарной опасности на территории Тюменской области сохранится до 16 мая, сообщает ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

По данным Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в шести районах юга Тюменской области наблюдается высокий класс пожарной опасности. Это - Викулово, Вагай, Голышманово, Ишим, Ялуторовск, Ярково.

В остальных районах – 3(средний) класс горимости.

Объявлен особый противопожарный режим. Посещение лесов и разведение открытого огня запрещено.

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# пожароопасный сезон

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