  • 12 мая 202212.05.2022четверг
  • USD68,8389
    EUR72,6314
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Оренбуржец Тимур Таратунин присоединился к "Рубину"

Спорт, 17:15 12 мая 2022

ХК "Югра" | Фото: ХК "Югра"

Воспитанник оренбургской школы хоккея Тимур Таратунин подписал контракт с тюменским "Рубином", сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен 1996 года рождения выиграл Кубок Петрова в сезоне 2020-2021, когда играл в команде "Югры" из Ханты-Мансийска. В послужном списке Таратунина выступление в КХЛ за "Адмирал" (Владивосток). В Высшей лиге игрок защищал цвета "Нефтяника", "Барса", ЦСК ВВС, "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Югры".

ХК "Югра" | Фото: ХК "Югра"

Всего в ВХЛ Таратунин провел 231 матч, забросил 9 шайб и сделал 34 передачи.

ХК "Югра" | Фото: ХК "Югра"

Напомним, с тюменским хоккейным клубом также подписал контракт уроженец Челябинска Владислав Кулиев. Ряд спортсменов продлили договоры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВХЛ , Тюменская область , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 12.05.2022Оренбуржец Тимур Таратунин присоединился к "Рубину"
10:53 12.05.2022ФК "Тюмень" обыграл самарские "Крылья Советов" в юношеском первенстве России
10:32 12.05.2022Уроженец Челябинска Владислав Кулиев подписал контракт с тюменским "Рубином"
17:45 11.05.2022Тюменские наездники поспорят за медали областного чемпионата по конному спорту