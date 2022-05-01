Оренбуржец Тимур Таратунин присоединился к "Рубину"

| Фото: ХК "Югра" | Фото: ХК "Югра"

Воспитанник оренбургской школы хоккея Тимур Таратунин подписал контракт с тюменским "Рубином", сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен 1996 года рождения выиграл Кубок Петрова в сезоне 2020-2021, когда играл в команде "Югры" из Ханты-Мансийска. В послужном списке Таратунина выступление в КХЛ за "Адмирал" (Владивосток). В Высшей лиге игрок защищал цвета "Нефтяника", "Барса", ЦСК ВВС, "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и "Югры".

| Фото: ХК "Югра" | Фото: ХК "Югра"

Всего в ВХЛ Таратунин провел 231 матч, забросил 9 шайб и сделал 34 передачи.

| Фото: ХК "Югра" | Фото: ХК "Югра"

Напомним, с тюменским хоккейным клубом также подписал контракт уроженец Челябинска Владислав Кулиев. Ряд спортсменов продлили договоры.