Продлен режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов

| Фото: uvtaero.ru | Фото: uvtaero.ru

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на сайтах аэропортов и авиакомпаний.