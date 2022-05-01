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Продлен режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов

Общество, 14:41 12 мая 2022

uvtaero.ru | Фото: uvtaero.ru

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, передает информационный центр правительства Тюменской области.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на сайтах аэропортов и авиакомпаний.

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# авиаперевозки , ограничение на полеты

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