Продлен режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов
Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 мая, передает информационный центр правительства Тюменской области.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на сайтах аэропортов и авиакомпаний.