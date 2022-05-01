Тобольская пенсионерка перевела мошенникам 918 тысяч рублей за поддельные глазные капли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

918 тыс. рублей перевела на неизвестные счета 70-летняя жительница Тобольска. Мошенник по телефону рассказал женщине, что ей полагается компенсация за поддельные глазные капли, сообщает региональное УМВД.

Пенсионерка выполняла все указания звонивших ей и под различными предлогами переводила через банкомат деньги на разные банковские счета. Когда деньги закончились, заявительница решила одолжить указанные мошенником суммы у родственников. Позвонила внучке, все ей рассказала. Та и сказала бабушке, что она общается с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".