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Тюменская компания "МИДО" предоставляет услуги на международном уровне

Экономика, 16:02 15 мая 2022

vk.com/itc72 | Фото: vk.com/itc72

Участник Нефтегазового кластера - компания "МИДО" признана победителем в номинации "Прорыв года" регионального этапа конкурса "Экспортер года". Имена победителей стали известны 11 мая.

Сфера деятельности Международного института дополнительного образования – обучение управлению скважиной при бурении и капитальном ремонте. Услугами "МИДО" пользуются не только российские компании, но и из Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана, Сербии и Туркменистана.

По словам генерального директора "МИДО" Владимира Долгушина, победа в конкурсе - это признание востребованности услуг со стороны международных добывающих и нефтесервисных компаний. И подтверждение того, что российские образовательные организации оказывают их на высоком уровне.

Кроме этого, институт ведет активную работу и в сфере импортозамещения международных образовательных программ. Совместно с институтом нефтегазовых технологических инициатив на базе ассоциации "Нефтегазовый кластер" ведется разработка отечественных отраслевых стандартов.

Отметим, что награждение победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года" пройдет на форуме "День предпринимателя. Большая бизнес-планерка-2022" 27 мая.

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# конкурс , центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт

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