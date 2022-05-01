Заводоуковский завод "ARANEO" признан экспортером года в Тюменской области

| Фото: Заводоуковский завод "ARANEO" | Фото: Заводоуковский завод "ARANEO"

Завод-изготовитель сетки для упаковки овощей торговой компании "ARANEO" с производственной площадкой в Заводоуковске признан экспортером 2021 года в сфере промышленности по итогам конкурсного отбора. Суммарный объем выпускаемой продукции за год составил 3 тыс. 500 тонн. Компания реализует продукцию в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию.

По информации информационного центра правительства Тюменской области, победители регионального этапа конкурса "Экспортер года" определены по нескольким номинациям.

Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса – ООО "Заводоуковский маслозавод". Он занимается переработкой масличных культур, производством растительного масла методом прессования. Продукцию поставляет в страны Европы и КНР.

Экспортер года в сфере услуг – индивидуальный предприниматель Марсель Кадыров. Он занимается сервисом в области научных публикаций, предоставляющий услуги по подготовке научных статей и их сопровождению в ведущие журналы авторитетных изданий. Услуга экспортируется в 13 стран: Казахстан, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Таджикистан, Китай, Индонезия, Таиланд, Иран, Мексика.

Победителем среди экспортеров в сфере высоких технологий признано ООО "ИНКЛиК", разработка и внедрение системы бизнес-аналитики и инцидентного реагирования в ритейле и производстве.

Экспортером года в сфере промышленности среди крупного бизнеса стало ООО "Экспроф" - производитель системных ПBX-профилей для окон, дверей и других светопрозрачных конструкций.

Трейдер года – ООО "Евразия-Импэкс", продажа пиломатериалов, строительных материалов, товаров для детей, мебели. Продукция поставляется в Казахстан.

Прорывом года названо ООО "МИДО" - обучение управлению скважиной при бурении и капитальном ремонте. Услугой пользуются Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Сербия, Туркменистан.

Добавим, награждение победителей регионального этапа конкурса "Экспортер года" пройдет на форуме "День предпринимателя. Большая бизнес-планерка-2022" 27 мая.