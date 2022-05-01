В Тюменской области определился лидер посевной кампании

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Более 5 тыс. га с начала посевной, 27% от запланированного, засеяли яровыми культурами хлеборобы Сладковского района. Это лучший результат среди сельхозпредприятий региона, занимающихся растениеводством. Такие данные на 11 мая предоставил департамент АПК Тюменской области.

Приближаются к лидерам и хозяйства Упоровского района, засеявшие 24% полей, отведенных под яровые культуры. В Казанском и Сорокинском районах план сева выполнили на 22%, Голышмановском, Заводоуковуско округах и Исетском районе – по 21%.

Всего по Тюменской области посеяно 139 тыс. га из 841,3 тыс. запланированного, 17%. Это меньше, чем в 2021 году, когда к этому дню была преодолена отметка в 26%, но заметно больше, чем в 2020 году – 12%.

Борис Олейник