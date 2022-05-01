Тюменские хирурги вернули пациенту из Краснодарского края возможность дышать и говорить

| Фото: пресс-служба ОКБ №1 | Фото: пресс-служба ОКБ №1

Протезирование трахеи Т-образным стентом провели торакальные хирурги областной больницы №1 в Тюмени жителю Краснодарского края. В ходе операции мужчине восстановили просвет дыхательных путей и после двухмесячного молчания он вновь смог говорить, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

Ранее мужчине отказали в проведении операции врачи Краснодара и Москвы. Ситуация осложнялась тем, что в анамнезе у него имелись сердечно-сосудистые заболевания. Пенсионер перенес инсульт, после лечения которого и развился стеноз трахеи. Подобная патология возникает у пациентов, которые длительное время находятся на искусственной вентиляции легких.

Как отметил заведующий отделением торакальной хирургии №1 ОКБ №1 Максим Кобелев, операция длилась не больше часа. Затем пациента перевели в реанимацию для стабилизации состояния, а через непродолжительное время – в общую палату. Сейчас пенсионер чувствует себя хорошо, он уже вернулся домой.

Добавим, врачи областной клинической больницы №1 ежедневно проводят сложные операции пациентам с сопутствующими патологиями. В год в учреждении выполняется до 25 операций по поводу стеноза трахеи.