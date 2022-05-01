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В Тюмени пройдет предпремьерный показ снятого подростками фильма "Не в те дебри"

Общество, 10:00 12 мая 2022

из сообщества центра "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества центра "Медиаполис" во ВКонтакте

Предпремьерный показ короткометражного фильма "Не в те дебри" начнется в информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 13 мая в 17 часов.

Короткометражный фильм повествует о взаимопонимании между людьми. Действия происходят примерно в XVI-XIX веках на Руси. Во время святочных гаданий главная героиня Света нарушает одно из правил, тем самым совершает ошибку. Чтобы исправить ее, она отправляется в путешествие со своим другом Гришей.

Реализацией проекта практически полностью занимались подростки.

"Работа над фильмом с учетом написания сценария, кастинга, подготовки реквизита, костюмов и локаций, набора команды, съемок, монтажа и саунд-дизайна заняла месяц плодотворной работы. Фильм семейный и очень уютный, подойдет для семейного просмотра. Мы уверены, что зритель погрузится в наш фильм, и он оставит приятный отпечаток в их сердцах", — поделилась режиссер картины Камилла Кайль.

Хронометраж составил 26 минут. В рамках показа состоятся лекция "Как снять кино на телефон", знакомство с кинокомпанией "REC72", просмотр первой серии "Тайный друг", общение с гостями.

20 июня фильм опубликуют в сообществе тюменской кинокомпании "REC72" во ВКонтакте.

Записаться на событие можно по телефону: 26-40-02. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# кинопоказ , подростки , фильмы

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