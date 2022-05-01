Сквер в морском стиле с цитатами из произведений Владислава Крапивина открыли в Тюмени

| Фото: с личной страницы Руслана Кухарука во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Руслана Кухарука во ВКонтакте

Торжественное открытие сквера Владислава Крапивина на ул. Ленина, в границах улиц Семакова – Кирова, прошло в Тюмени 11 мая.

Оформление сквера перекликается с тематикой произведений автора: второстепенные дорожки, искусственные рельефы имеют волнообразную форму: морская тема "звучала" во многих произведениях Крапивина.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал на своей странице во ВКонтакте.

Индивидуально разработанные скамьи также повторяют радиус морской волны. У входных групп расположены арки на которых выгравированы цитаты из произведений автора. Вечером они подсвечиваются.

"Особое внимание прохожие и посетители сквера обращают на торцевую стену жилого дома, которую украшает монументальная роспись по мотивам произведений Крапивина. Это не просто граффити, использована уникальная технология, которая позволила сделать картину объёмной. Художник Светлана Лихошерстова постаралась совместить известные всем иллюстрации из книг Владислава Крапивина", - говорит Кухарук.

В сквере есть игровая площадка для детей разных возрастов, книгообменник в форме парусника. На территории высажены хвойные и лиственные деревья. Высотные породы расположены по периметру, внутри высажены кустарники и многолетние травянистые растения, а также взрослые деревья, зонирующие территорию.

"Владислав Петрович грезил морем, кораблями, дальними странствиями. И мы, открывая этот сквер, немного прониклись атмосферой корабельной романтики. К тому же погода подарила нам небольшой дождь, а он всегда несет с собой запах моря и влажного дерева, и, конечно, каждый из нас с удовольствием по очереди ударил в рынду – в ознаменование открытия сквера и в память о замечательном человеке и писателе", - резюмировал глава Тюмени.