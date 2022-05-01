Жители Тюменской области стали чаще использовать SberPay для покупок в интернете

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Для покупок в интернете тюменцы все чаще используют SberPay: в первом квартале 2022 года сервис оплаты от СбераБанка выбирали порядка 40 тыс. раз, что почти в 2 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского отделения ПАО Сбербанк.

Всего за первые три месяца этого года жители региона потратили в интернет-магазинах и приложениях продавцов более 35 млн рублей.

Частные клиенты могут оплатить покупки с помощью SberPay на сайтах и в приложениях продавцов. В способах оплаты покупателю нужно выбрать кнопку быстрой оплаты SberPay. После чего система перенаправит его в приложение "СберБанк Онлайн" для подтверждения транзакции.

Как отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов, платить через SberPay – это не только удобно, но и безопасно. "Система не передает номера банковских карт сторонним сервисам - покупки оплачиваются через СберБанк Онлайн. Перед подтверждением транзакции клиенту неоходимо разблакировать СберБанк Онлайн, где отобразится информация о магазине, сумме платежа и остатке на карте, еще раз проверить всю информацию и завершить покупку", - сказал он.

Для бизнеса тарифы за использование SberPay идентичны тарифам за интернет- эквайринг.