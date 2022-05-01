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Благотворительный обед для бездомных проведут в тюменском центре "Милосердие"

Общество, 10:13 14 мая 2022

из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" во ВКонтакте

Около 100 бездомных и нуждающихся накормят благотворительным обедом в тюменском центре помощи "Милосердие" (ул. Коммунистическая, 70) 15 мая в 12 часов. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала SMM-менеджер центра Теона Мгвделадзе.

"Акция проходит впервые на территории центра. Для нуждающихся будет работать полевая кухня, в меню которой входит гречневая каша с тушенкой и чай. Уже подготовили столы. Встреча также станет отличным поводом пообщаться с подопечными или сделать доброе дело", - сказала она.

Тюменские добровольцы могут помочь в организации благотворительного обеда. В частности, нужны волонтеры, которые будут задействованы на полевой кухне. Все желающие могут обратиться по телефону 8-904-499-3434.

Напомним, тюменский центр "Милосердие" помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для нуждающихся здесь есть временной жилье, питание, при необходимости оказывается медицинская помощь, также специалисты помогают восстановить паспорт и другие документы.

Юлия Карандашева

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# бездомные , благотворительность , центр Милосердие

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