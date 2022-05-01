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Пациентов с ВИЧ в Тюменской области обеспечат российскими и импортными препаратами

Общество, 13:41 13 мая 2022

Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Тюменцев, стоящих на учете с ВИЧ, полностью обеспечат антиретровирусными препаратами в 2022 году. Минздрав России по заявке региона закупил как препараты российского производства, так и импортные.

Об этом рассказал главный врач "Центра профилактики и борьбы со СПИД" Владимир Романов на пресс-конференции, посвященной "Всемирному дню памяти умерших от СПИДа".

"Большая часть препаратов российского производства. Их где-то процентов 80%. Поэтому проблем никаких не будет. Для понимания специфики, как все происходит, скажу, что все закупки Минздрав осуществляют согласно заявкам регионов. Также дополнительная региональная закупка есть. Получается, что наша потребность в этом году полностью закрыта", — подчеркнул Владимир Романов.

Напомним, что Международный День памяти людей, умерших от СПИДа, ежегодно отмечается 15 мая.

Виктория Макарова

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# ВИЧ , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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