"Новые времена" с Чарли Чаплином покажут в "Конторе пароходства"

| Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте | Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте

Показ одного из самых известных фильмов Чарли Чаплина "Новые времена" состоится в большом зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) 22 мая в 19 часов. После сеанса пройдет обсуждение киноленты.

Кинопоказы в "Конторе пароходства" проводятся один или два раза в месяц. За анонсами можно следить на их сайтах и в соцсетях.

Вход на киноклуб бесплатный, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".