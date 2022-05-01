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Самозанятые из Тюмени получат до 100 тыс. рублей на закупку техники и инструментов

Экономика, 14:00 14 мая 2022

пресс-служба тюменского отделения Опоры России | Фото: пресс-служба тюменского отделения Опоры России

Конкурс для самозанятых граждан объявила администрация города Тюмени. Они могут получить до 100 тыс. рублей на развитие бизнеса, сообщил в своем аккаунте "Вконтакте" глава Тюмени Руслан Кухарук.

"За 2021 год в администрацию города Тюмени поступило более 20 заявок на участие в конкурсном отборе. Средства давались на приобретение специализированного оборудования, компьютерной техники, инструментов и расходных материалов. Анализ отчетов о результатах использования предоставленных грантов показал прирост суммы уплаченного налога на профессиональный доход всех грантополучателей", — написал Руслан Кухарук.

В этом году заявки на конкурс для самозанятых принимаются до 3 июня. Узнать условия конкурса можно по ссылке и по телефонам: 8 (3452) 51-06-23, 51-06-31, 51-06-32, 51-06-33.

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# самозанятые , субсидии

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