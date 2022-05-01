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Тюменцев приглашают на встречу с чайным мастером в музей

Общество, 16:44 14 мая 2022

группа "Путь чая 108" ВКонтакте | Фото: группа "Путь чая 108" ВКонтакте

О деятельности чайного мастера узнают тюменцы на встрече в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) 21 мая в 20 часов.

В современный век синтеза всех знаний и увеличения скорости жизни для своего полноценного развития каждый, желающий стать чайным мастером, должен изучить множество направлений. Об этом расскажет основатель и руководитель клуба ценителей чая "Путь Чая 108" Евгений Сауэр.

Вход свободный, нужна предварительная запись по ссылке. Возрастная категория: 6+.

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# музей , чай

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