Тюменцы увидят четвертьфинал официальной лиги КВН "Запсиб"

| Фото: группа "Официальная лига КВН «Запсиб» | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Официальная лига КВН «Запсиб» | Тюмень" ВКонтакте

Четвертьфинал официальной лиги КВН "Запсиб" состоится в Тюмени во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в конце мая. Визитные карточки и музыкальный фристайл зрителям представят команды из Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, ХМАО, Кургана, Москвы, Омска, Тюмени и Ялуторовска.

По замечанию менеджера проекта Виктории Лазовской, из тюменских команд особенно выделяются коллективы "Алое Лера", "Vice city" и "Без комплексов".

Главный приз — шанс побывать на фестивале КВН "КиВиН" в Сочи, пишет "Тюменская область сегодня.