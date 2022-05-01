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Тюменцы увидят четвертьфинал официальной лиги КВН "Запсиб"

Общество, 18:47 14 мая 2022

группа "Официальная лига КВН «Запсиб» | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Официальная лига КВН «Запсиб» | Тюмень" ВКонтакте

Четвертьфинал официальной лиги КВН "Запсиб" состоится в Тюмени во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в конце мая. Визитные карточки и музыкальный фристайл зрителям представят команды из Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, ХМАО, Кургана, Москвы, Омска, Тюмени и Ялуторовска.

По замечанию менеджера проекта Виктории Лазовской, из тюменских команд особенно выделяются коллективы "Алое Лера", "Vice city" и "Без комплексов".

Главный приз — шанс побывать на фестивале КВН "КиВиН" в Сочи, пишет "Тюменская область сегодня.

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