Тюменских танцоров и художников ждут на шоу-кейсе "Таврида.Арт"

| Фото: группа "Арт-кластер «Таврида»" ВКонтакте | Фото: группа "Арт-кластер «Таврида»" ВКонтакте

Поучаствовать в шоу-кейсе "Таврида.Арт" приглашают жителей Тюменской области. Он пройдет с 4 по 11 июля в Крыму, пишет Moi-portal.ru.

К участию организаторы приглашают хореографов, сольных танцоров и танцевальные коллективы, артистов музыкального театра и цирка, музыкантов, арт-менеджеров и художников в возрасте от 18 до 35 лет.

Участников ждут подготовка и организация ключевых мероприятий фестиваля: шоу "Таврида.АРТ", в рамках которого в этом году состоится "Шоу резидентов", а также выставки современного и цифрового искусства.

Эксперты поделятся своими знаниями и опытом с участниками заезда. Победители отбора будут участвовать в шоу-форматах фестиваля и реализации арт-выставки. Лучших участников пригласят на другие проекты арт-кластера "Таврида" и мероприятия партнеров в качестве артистов.

Тюменцы могут зарегистрироваться на образовательный заезд, где пройдет постановка шоу для фестиваля "Таврида.Арт", до 26 мая. Претендентам необходимо выполнить творческое задание и создать видеовизитку. Экспертная комиссия оценит качество выполнения задания, уровень самопрезентации и мотивацию к участию. Результаты отбора объявят 20 июня.