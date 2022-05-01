В тюменской больнице учат пациентов правильно жить с диабетом

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи областной больницы №19 учат пациентов правильно жить с диабетом. В Тюменском районе проживает более 4,5 тысяч пациентов с диагнозом сахарный диабет, две трети из которых - женщины. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, которые являются самыми распространенными причинами высокой смертности и инвалидности.

"Современный человек больше ест, меньше двигается, а также находится в постоянном стрессе. Число пациентов с сахарным диабетом сложно точно подсчитать. Многие и не знают о своем заболевании, так как на начальных этапах оно протекает практически бессимптомно", - рассказала врач-эндокринолог областной больницы №19 Динара Булатова.

Регулярные диспансеризация, профосмотры, участие в специализированных школах диабета очень важны. Например, на занятиях Школы диабета, людям помогают освоить навыки самопомощи и учат жить с этим заболеванием. Каждый участник получает персональные рекомендации по сахароснижающей терапии и самоконтролю. Кроме того, проходят они и проверку состояния органов-мишеней сахарного диабета, а это глаза, почки, сердце, нижние конечности. В прошлом году в областной больнице №19 прошло 125 таких занятий.

По словам доктора, в последнее время все чаще стали выявлять диабет второго типа, который прекрасно поддаётся коррекции и профилактике. В первую очередь таким пациентам показана нормализация веса тела и поддержание его. В прошлом году диагноз ожирение поставлен у 750 из 3 тысяч 652 человек, побывавших на приёме у эндокринолога.