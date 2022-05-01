Двое тюменских железнодорожников похитили 800 кг металла

| Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте | Фото: Тюменский ЛО МВД России на транспорте

В Тюменской области двое мужщин похитили 800 кг металлолома на сумму 16 тыс. рублей, сообщает Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.

В ведомстве уточнили, что они задержаны в одном из пунктов приема металла в Тюмени. На подозреваемых завели уголовное дело.

Проверка показала, что 33-летний житель Заводоуковского района и 47-летний тюменец работали монтерами пути одного из железнодорожных предприятий на станции Войновка. На смене они похитили шесть отрезков рельсов, две железнодорожные накладки, три фрагмента контррельсовой доски.

Подсудимых будут судить согласно пункту "а" части 2 статьи 158 УК РФ (кража).