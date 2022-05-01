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Житель Тюменской области за семь граммов гашишного масла получил шесть лет тюрьмы

Происшествия, 11:33 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотиков жителя Казанского района лишили свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

2 ноября 2021 г. обвиняемый в дер. Баландина Казанского района изготовил гашишное масло массой около 7 гр, что является крупным размером. Часть наркотика он употребил, часть хранил дома. Также он поделился изготовленными веществами со знакомой.

Он пояснил, что действительно изготовил наркотик, употребил его, а оставшуюся часть поместил в пластмассовую банку. Затем пошел в гости к знакомой, где они вместе выпивали.

Вину в изготовлении и хранении наркотиков он признал в полном объеме, в сбыте нет.

Ранее судимый мужчина является поднадзорным, в ночное время ему запрещено находиться вне места проживания. Гражданин привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, состоит на учете у врача-инфекциониста.

Казанский районный суд вынес приговор в отношении обвиняемого по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Суд лишил мужчину свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# гашишное масло , наркотики

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