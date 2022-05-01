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Владимир Бураков: кодекс воинской чести никто не отменял

Политика, 14:22 16 мая 2022

группа "от Афгана до Чечни" во ВКонтакте | Фото: группа "от Афгана до Чечни" во ВКонтакте

Кодекс воинской чести никто не отменял, напомнил президент Тюменской областной общественной патриотической организации ветеранов боевых действий, локальных войн и военных конфликтов, руководитель вокальной группы "От Афгана до Чечни" Голышмановского городского округа Владимир Бураков, комментируя ситуацию на Украине.

Он рассказал, что когда участвовал в первой Чеченской кампании, случались захваты боевиками мирных граждан, и это квалифицировалось как терроризм. "Сейчас на Украине ВСУ прикрываются стариками, женщинами и детьми своей же страны, словно живым щитом. Как это назвать? Если ты солдат, выходи и воюй, зачем ты гражданское население трогаешь?", - отметил он.

Владимир Бураков полностью поддерживает проведение спецоперации на Украине. "Пришло время спасать своих людей в Донбассе. Людей, которых киевский режим вычеркнул из жизни, а Россия вернула им это священное право", - подчеркнул он.

Владимир Бураков рассказал, что в марте он вместе с другими ветеранами боевых действий увозил гуманитарную помощь на юго-восток. Там мужчинам удалось попасть в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, поддержать российских военнослужащих, поговорить, дать концерт и поднять боевой дух солдат. Поездку организовала межрегиональная общественная организация Союз ветеранов СОБР.

По словам ветерана, ребята держатся молодцом, но общение, доброе слово и участие им просто необходимы.

группа "от Афгана до Чечни" во ВКонтакте | Фото: группа "от Афгана до Чечни" во ВКонтакте

Поделился Владимир Бураков и наболевшим: "Недавно товарищ, Виктор, который вернулся из командировки на Украине, написал песню, выслал стихи и звал в Ишим на концерт, чтобы успеть записать композицию в студии перед второй командировкой. Все торопил, давайте, приезжайте скорее, надо песню записать. И не успел. Погиб. Очень тяжело…"

Как сообщили в администрации Ишимского района, 17 мая в 13 часов в центре досуга Карасульского сельского поселения Ишимского района начнется прощание с погибшим во время спецоперации Черемных Виктором Николаевичем. Похороны состоятся 18 мая.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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