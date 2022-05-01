Дом на ул. Шебалдина в Тюмени снесут до конца 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители аварийного дома по ул. Шебалдина, 9, корп. 1 в Тюмени расселены в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда". Строение снесут до конца 2022 г., сообщает администрация города.

Семь семей из этого дома стали обладателями ключей от новых квартир, предоставляемых по договору социального найма. Одна семья получила выплату за изымаемое жилое помещение в соответствии с законодательством РФ.

Расселенный дом введён в эксплуатацию в 1968 году.