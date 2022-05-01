Из Сургута возобновились полеты в Грозный

| Фото: авиакомпания UTair во Вконтакте | Фото: авиакомпания UTair во Вконтакте

Полеты по маршруту Сургут — Грозный возобновились в мае по четвергам и продолжатся в июне по вторникам и субботам, сообщает авиакомпания Utair. Обратные рейсы запланированы на эти же дни недели.

"Грозный — удобный транспортный узел для пассажиров из городов Северного Кавказа, поэтому на время летних отпусков мы добавляем частоты и новые рейсы из столицы Чечни", - прокомментировал президент "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Билеты уже в продаже на сайте utair.ru.