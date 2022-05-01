Тюменцы активно оформляют полисы ОСАГО в Сбербанке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области оформляют ОСАГО в Сбере, ежемесячно количество желающих воспользоваться этой услугой растет. Так, за первый квартал 2022 года количество оформленных полисов выросло сразу на 110 %.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогают рассчитать стоимость полиса с учетом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО.

Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

"Мы постоянно расширяем линейку услуг, которые предоставляем в отделениях банка. Теперь здесь можно воспользоваться не только финансовыми сервисами, но и получить нефинансовые услуги. Основная цель этого, конечно, экономия времени наших клиентов. Так, с прошлого года в наших подразделениях можно оформить полисы ОСАГО и КАСКО, причем не только от СберСтрахования, но и от других страховых компаний – партнеров банка", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: Евгений Светлов.

Подробная информация о страховых продуктах размещена на сайте банка.