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17 проверок по фактам лесных пожаров проводят в Тюменской области

Общество, 09:07 17 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

17 материалов проверок по фактам лесных пожаров находятся в производстве дознавателей органов пожарного надзора Тюменской области. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Из них пять сообщений по Казанскому району, шесть - по Абатскому району, по одному - по Армизонскому и Сорокинскому районам, четыре - по Упоровскому району, передает информационный центр правительства региона.

"По факту уничтожений лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб в соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса России возбуждено девять уголовных дел, пять материалов находятся в производстве", - сказал Андрей Михнович и напомнил, что на территории области действует особый противопожарный режим.

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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