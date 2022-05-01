Более 2 млн рублей выплатит тюменская организация родственникам погибшего работника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бетонщик ООО "Запсибэконтранс" погиб на строительной площадке в феврале 2021 г. Жене и сыну погибшего работника организация должна выплатить 2 млн 100 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

"Причиной нечастного случая явилось неудовлетворительное техническое состояние территории строительной площадки, которая не была очищена от снега. Лицами, допустившими нарушения требований охраны труда, признаны производитель работ и директор предприятия", - рассказали в надзорном ведомстве.

В октябре 2021 г. жена погибшего работника обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к организации о взыскании компенсации морального вреда в свою пользу и в пользу несовершеннолетнего сына. Решением суда исковые требований были удовлетворены частично.

В пользу жены погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн 200 тыс. рублей, в пользу сына - 900 тыс. рублей.

Ответчик обжаловал решение районного суда в Тюменский областной суд. Накануне судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда с участием сотрудника прокуратуры области рассмотрела гражданское дело.

Напомним, что в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан.

Судом апелляционной инстанции решение районного суда оставлено без изменения.