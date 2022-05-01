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Дети ямальских ветеранов боевых действий могут бесплатно отдыхать в Тюмени

Общество, 17:26 17 мая 2022

bigtaraskul.ru

Дети ямальских ветеранов боевых действий могут бесплатно отдыхать в центре "Большой Тараскуль". Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

Поддержка семей с детьми, по словам директора департамента социальной защиты населения Елены Карповой, – одно важных направлений в округе. "В этот раз было принято решение расширить перечень льготников для отдыха в здравнице. Нововведение позволит еще больше поддержать семьи военнослужащих", - пояснила она.

Также право на бесплатное оздоровление имеют дети от 3 до 18 лет из многодетных семей, с инвалидностью и состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях Ямала, а также их сопровождающие. В путевку включены трансфер, проживание от 14 до 21 дня и питание.

В 2022 году здравницу уже посетили 330 ямальцев, в том числе дети и взрослые, в прошлом году – около 800 человек. При необходимости за консультацией можно обратиться в местный орган соцзащиты или центр соцобслуживания, в реабилитационный центр по телефону 8 (3452) 55-58-83.

Семейная здравница "Большой Тараскуль" расположилась в экологически чистой зоне смешанного леса города Тюмени. Сама природа создала это место, на берегу озера "Большой Тараскуль", для семейного отдыха и полноценной реабилитации. Реабилитация не ограничивается лечением и улучшением состояния здоровья. Успех реабилитационных мероприятий — это комплексный подход медицинских работников, психолога, педагогов и социальных работников.

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# дети , Тараскуль , Ямал

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