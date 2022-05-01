  • 20 мая 202220.05.2022пятница
  • USD62,4031
    EUR64,9358
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Музыка, кино и спектакль-перформанс ждут гостей Ночи музеев в усадьбе Колокольниковых

Общество, 08:07 20 мая 2022

группа музея «Усадьба Колокольниковых» во ВКонтакте | Фото: группа музея «Усадьба Колокольниковых» во ВКонтакте

Музей "Усадьба Колокольниковых" станет одной из площадок всероссийской акции "Ночь музеев" (ул. Республики, 18), которая пройдет 21 мая. Программа в старинном особняке начнется в 16 часов.

В музее Колокольниковых можно побывать на выставках "Небесный покровитель", где представлены канонические изображения Сергия Радонежского, и фотовыставке "Тюменские жемчужины", посвященной деревянному зодчеству.

В музыкальной программе — выступление творческих коллективов ДК "Торфяник" с эстрадным и народным репертуарами и джем-сейшн от "Сборища хороших людей", к последнему могут присоединиться все желающие.

Также гостей ожидают игротека и мастер-классы: выполнение объемных картин из бумаги, ропись по дереву, создание свечи из вощины, артистическое фехтование, игра на этноинструментах.

Ждут посетителей музея и театральные представления — спектакль-перформанс "Дом внутри меня" и театрализованное мероприятие "Не выходя из образов".

Совместно гости "Ночи музеев" создадут арт-объект в стиле тюменской домовой росписи.

Посмотреть полную программу и время начала мероприятий, узнать стоимость и приобрести билеты можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музей-усадьба Колокольниковых , Ночь музеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:19 20.05.2022Тюменский оркестр на закрытии сезона исполнит симфонии Гайдна и Бетховена
08:07 20.05.2022Музыка, кино и спектакль-перформанс ждут гостей Ночи музеев в усадьбе Колокольниковых
20:36 19.05.202232 жителя Тюменской области поборются за участие в национальном чемпионате "Абилимпикс"
20:19 19.05.2022О находках в реставрируемой Спасской церкви рассказали будущим архитекторам