Музыка, кино и спектакль-перформанс ждут гостей Ночи музеев в усадьбе Колокольниковых

| Фото: группа музея «Усадьба Колокольниковых» во ВКонтакте | Фото: группа музея «Усадьба Колокольниковых» во ВКонтакте

Музей "Усадьба Колокольниковых" станет одной из площадок всероссийской акции "Ночь музеев" (ул. Республики, 18), которая пройдет 21 мая. Программа в старинном особняке начнется в 16 часов.

В музее Колокольниковых можно побывать на выставках "Небесный покровитель", где представлены канонические изображения Сергия Радонежского, и фотовыставке "Тюменские жемчужины", посвященной деревянному зодчеству.

В музыкальной программе — выступление творческих коллективов ДК "Торфяник" с эстрадным и народным репертуарами и джем-сейшн от "Сборища хороших людей", к последнему могут присоединиться все желающие.

Также гостей ожидают игротека и мастер-классы: выполнение объемных картин из бумаги, ропись по дереву, создание свечи из вощины, артистическое фехтование, игра на этноинструментах.

Ждут посетителей музея и театральные представления — спектакль-перформанс "Дом внутри меня" и театрализованное мероприятие "Не выходя из образов".

Совместно гости "Ночи музеев" создадут арт-объект в стиле тюменской домовой росписи.

Посмотреть полную программу и время начала мероприятий, узнать стоимость и приобрести билеты можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.