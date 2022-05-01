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В Тюмени стартовала приемная кампания в ОСШОР Луизы Носковой

Общество, 18:54 17 мая 2022

информационный центр правительства Тюменской области Выпускники спортшколы-2022 | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стартовала приемная кампания в Областную спортивную школу олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сейчас идет прием заявлений на отбор к зачислению. Девушек и юношей 2004-2005 и 2006-2008 годов рождения будут принимать в 9, 10, 11 классы общеобразовательной школы.

Требования к кандидатам - на сайте школы и в группе Вконтакте.

В настоящее время два биатлониста и семь лыжников оканчивают 9 класс, из 11-го спортивного класса выпускаются 14 биатлонистов и девять лыжников.

Подавляющее число ребят идут в учебные заведения спортивной направленности, планируют остаться учиться в Тюмени и Тобольске, хотя живут в разных регионах России.

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# Луиза Носкова , ОСШОР , приемная кампания

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