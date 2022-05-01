Олег Сандаков: в Тюменской области осталось три небольших ландшафтных пожара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три небольших ландшафтных пожара - два действующих, один локализованный - осталось на территории Тюменской области на 17 мая.

Об этом заявил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, который принял участие в заседании комиссии по выявлению нарушителей правил противопожарной безопасности и заседании областного штаба по предотвращению возникновения лесных пожаров.

"Ситуация улучшается - прошли дожди и появилась зеленая трава. Надеюсь, что перехода от ландшафтных пожаров на земли иных категорий, на леса, на поселки не будет", - подчеркнул Олег Сандаков.

По мнению директора департамента лесного комплекса Леонида Остроумова, до конца дня есть возможность полностью закрыть ландшафтные пожары, пролить почвенные пожары и тоже их ликвидировать. "С учетом этого на территории Тюменской области природных возгораний не останется. Дело будет за нашими земляками: соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать неосторожного обращения с огнем, не допускать новых возгораний", - подчеркнул Остроумов.