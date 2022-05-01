  • 19 мая 202219.05.2022четверг
  • USD63,5643
    EUR66,6135
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский лагерь "Энергетик" проведет специальную трехдневную смену для школьников

Общество, 10:14 19 мая 2022

ООЦ СТ "Энергетик" во ВКонтакте | Фото: ООЦ СТ "Энергетик" во ВКонтакте

Смена "Миллион впечатлений" для школьников в оздоровительном центре "Энергетик" в д. Криводаново Тюменского района пройдет с 23 по 25 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Смена в честь окончания учебного года ждет учеников с 1 по 11 классы. Приобрести путевку на смену можно по программе детского туристического кешбэка.

Напомним, 13 мая недалеко от деревни Криводаново вспыхнул крупный верховой пожар. Спасатели смогли его локализовать. В данный момент лагерю ничего не грозит. Все летние смены, запланированные в этом году, состоятся без изменений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Криводаново , летний лагерь , отдых детей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 19.05.2022Опоздавших с тестами на COVID-19 в Тюменской области оштрафовали более чем на 3 миллиона рублей
11:05 19.05.2022В музеях Тюменской области участников всероссийской акции угостят фирменными блюдами
10:56 19.05.2022В Тюменской области в 2022 году зарегистрировали семь очагов COVID-19 со 146 заболевшими
10:45 19.05.2022Трансляция пресс-конференции о контроле Росгвардии объектов ТЭК в Тюменской области