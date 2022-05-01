Тюменский лагерь "Энергетик" проведет специальную трехдневную смену для школьников

| Фото: ООЦ СТ "Энергетик" во ВКонтакте | Фото: ООЦ СТ "Энергетик" во ВКонтакте

Смена "Миллион впечатлений" для школьников в оздоровительном центре "Энергетик" в д. Криводаново Тюменского района пройдет с 23 по 25 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Смена в честь окончания учебного года ждет учеников с 1 по 11 классы. Приобрести путевку на смену можно по программе детского туристического кешбэка.

Напомним, 13 мая недалеко от деревни Криводаново вспыхнул крупный верховой пожар. Спасатели смогли его локализовать. В данный момент лагерю ничего не грозит. Все летние смены, запланированные в этом году, состоятся без изменений.