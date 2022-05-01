Четырех жителей Тюменской области оштрафовали на 350 тысяч рублей на стихийные свалки в лесу

| Фото: природоохранная прокуратура Тюменской области | Фото: природоохранная прокуратура Тюменской области

Четырех жителей Тюменской области привлекли к административной ответственности за организацию несанкционированных свалок с начала 2022 г. Общая сумма штрафа составила 350 тыс. рублей, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Всего в регионе зафиксировано 173 несанкционированных места размещения отходов. Лесные инспекторы выявляют их в ходе патрулирований, либо по обращениям жителей. Фиксируют координаты участка, ставят в реестр мест несанкционированного размещения отходов.

Для фиксации нарушителей применяют фотоловушки, квадрокоптеры.