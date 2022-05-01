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Студенты приглашают тюменцев свальсировать по схеме Паганини

Общество, 10:05 19 мая 2022

пресс-служба Студенческого совета Тюменской области | Фото: пресс-служба Студенческого совета Тюменской области

Студенты приглашают молодежь на выступление и мастер-класс по историческим танцам возле Тюменского государственного университета (корпус института Социально–гуманитарных наук на ул. Ленина, 23) 21 мая, начало в 13 часов 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба Студенческого совета области.

Участники студии исторического танца Merletto в бальных костюмах исполнят вальсовую вариацию. После этого все желающие изучат схему вальса Паганини с танцмейстером и будут вальсировать на улице.

Этот перформанс организует студсовет Тюменской области в рамках заявочной кампании на областной студенческий конкурс управленцев "Лидеры 72".

"Мы подумали, что было бы интересно провести костюмированный бал на улице, чтобы каждая девушка могла почувствовать себя дамой, а юноша – кавалером", – рассказала одна из организаторов мероприятия Виктория Андреева.

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# вальс , студенческий совет , ТюмГУ

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