Опыт развития туризма на селе представили тюменцы на I инвестиционном форуме в Челябинске

| Фото: снылеса.рф | Фото: снылеса.рф

Делегация Тюменской области приняла участие в I инвестиционном форуме " Инвестиции в туризме: тренды и перспективы", который прошел в Челябинске 18 мая. Тюменцы обсуждали с коллегами развитие туризма на сельских территориях.

Об этом корреспонденту "Тюменской области" рассказала руководитель проекта по развитию территорий инвестиционного агентства Тюменской области Екатерина Паршукова.

"Глобально Тюменская область - это "термальное море". Но чтобы наши территории были задействованы все, необходимо развивать сельское предпринимательство. Для этого можно применять опыт строительства глэмпингов, в нашей области территории позволяют это делать и первые положительные примеры уже есть", - сказала она.

По словам Екатерины, малый бизнес является локомотивом развития внутреннего туризма. Важно внутри региона распространять информацию о проектах, о достоинствах области.

Форум позволил оценить опыт других регионов, обменяться знаниями, познакомиться с лучшими практиками. Екатерина добавила, что тюменцы взяли на заметку опыт коллег из Татарстана в части организации работы и сопровождения туристических проектов.

В Тюменской области во втором полугодии планируется проведение форума, который будет посвящён развитию сельских территорий и территорий малых городов. В июле подведут итоги конкурса на самую красивую деревню и лучший проект в сфере сельского предпринимательства.

Добавим, в состав делегации Тюменской области для участия в форуме вошли заместитель генерального директора регионального инвестиционного агентства - начальник отдела инвестпроектов Игорь Смолягин, главный специалист отдела привлечения инвестпроектов Анджей Стасяк.

Форум в Челябинске собрал более 300 участников из 23 регионов России. Он объединил экспертов туристической отрасли, владельцев турфирм, инвесторов, представителей государственных структур.

Юлия Карандашева