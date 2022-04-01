Побыть в единении с природой предлагают туристам в комфортном формате глэмпинга под Тюменью

| Фото: снылеса.рф | Фото: снылеса.рф

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Новый сезон открывает туристический комплекс "Сны леса", расположенный в окрестностях Тюмени, 1 мая. Комплекс работает в формате глэмпинга — городским жителям предлагают провести грядущие майские праздники в единении с природой, но в то же время в комфортных и привычных бытовых условиях.

"Мы организуем отдых так, чтобы подружить городского жителя с природной средой. Человек находится в комфортных условиях, но чувствует себя максимально приближенным к природе", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" о концепции туристического комплекса предприниматель Евгения Колосова.

Много времени на то, чтобы добраться до глэмпинга, не понадобится. Он находится на 9-м километре Салаирского тракта. На территории комплекса расположены десять каркасно-тентовых конструкций, проще говоря, тентов — на пять мест и на четыре места, дом-баня, детская площадка и веревочный парк для детей, четыре гриль-беседки, есть выход к водоему. Единовременно комплекс готов принять 45 человек.

В майские праздники, а также по пятницам и субботам гостей туристического комплекса будут ждать тематические мероприятия и мастер-классы. Так, 21 мая на глэмпинге пройдет фестиваль бардовской песни "Трели". В планах — организация детских заездов и сезонных праздников. Любителям активного отдыха будут предоставляться услуги по аренде снегоболотоходов.

На территории глэмпинга всегда находится администратор, который поможет урегулировать бытовые вопросы, есть санитарный блок. Территория туристического комплекса и территория у водоема обработана от клещей. До ближайшего продуктового магазина можно добраться за десять минут пешком.

В майские праздники, с 1 по 10 мая, на услуги туристического комплекса будет действовать скидка 10% по промокоду "Горячий weekend", с 10 по 30 мая — промокод на скидку на дневное проживание.

Проект "Сны леса" был реализован в 2021 году с привлечением гранта Ростуризма в размере 3 млн рублей.

Вера Коршунова