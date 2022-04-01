В новой школе в Ямальском-2 выкладывают цоколь и утепляют его

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

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Кирпичная кладка цоколя и его утепление ведется на строительной площадке школы в Ямальском-2 г. Тюмени. Готовится основание ростверка. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Новое здание станет "двойником" школы, открытой в этом районе в 2018 году. Строительство ведётся с привлечением средств инфраструктурного кредита.

Планируется, что новая школа на 1 тыс. 200 мест примет учеников в 2023 году.