  • 28 апреля 202228.04.2022четверг
  • USD72,8764
    EUR75,9224
  • В Тюмени 22..24 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В новой школе в Ямальском-2 выкладывают цоколь и утепляют его

Экономика, 10:45 28 апреля 2022

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Далее в сюжете Двухнедельный фестиваль инклюзивной культуры пройдет в Тюмени осенью 2022 года

Кирпичная кладка цоколя и его утепление ведется на строительной площадке школы в Ямальском-2 г. Тюмени. Готовится основание ростверка. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Новое здание станет "двойником" школы, открытой в этом районе в 2018 году. Строительство ведётся с привлечением средств инфраструктурного кредита.

Планируется, что новая школа на 1 тыс. 200 мест примет учеников в 2023 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# строительство школы , Ямальский-2

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:21 28.04.2022В Тюменской области изъяли 49 фальшивых купюр с начала 2022 года
10:45 28.04.2022В новой школе в Ямальском-2 выкладывают цоколь и утепляют его
10:33 28.04.2022В Тюменской области 2,6 тысяч семей приобрели жилье с помощью маткапитала
10:09 28.04.2022Тюменские заводы, сыроварни, предприятия переработки участвуют во всероссийском флешмобе #МыРаботаем