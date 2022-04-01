Двухнедельный фестиваль инклюзивной культуры пройдет в Тюмени осенью 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Побыть в единении с природой предлагают туристам в комфортном формате глэмпинга под Тюменью

Проект Тюменского госуниверситета фестиваль инклюзивной культуры "Университет - территория инклюзии!" получил грантовую поддержку от Росмолодежи на сумму 1 млн 100 тыс. рублей. Событие пройдет в течение двух недель в октябре-ноябре, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы Алена Пушкарева.

"Идея зародилась в 2014 году, когда преподаватели института психологии и педагогики ТюмГУ совместно со студентами провели литературно-музыкальную гостиную ко Дню толерантности. Студенты под живую музыку читали стихи, написанные людьми с инвалидностью. Событие получило живой отклик и оказалось востребовано в студенческой среде, поэтому мы продолжили его проводить в вузе", — говорит Алена.

В этом году организаторы выведут мероприятие на новый уровень. В рамках двухдневного фестиваля пройдут мастер-классы, интерактивные занятия, инклюзивные игры и концерты, флешмобы, акции, круглые столы и образовательные вебинары. Руководитель проекта считает, что подобные мероприятия помогут тюменцам преодолевать барьеры во взаимодействии с людьми, имеющими различные особенности.

"Мы приглашаем участников не только из нашего города. Например, ранее к нам приезжали ребята из Ишимской школы-интерната и Ялуторовской школы для слабовидящих и слепых. В этот раз также их пригласим. Вот как раз часть грантовых средств заложена на транспорт и обустройство для ребят. Деньги также пойдут на закупку оборудования, канцелярии, организацию питания на мероприятиях", - рассказала руководитель проекта.

Напомним, Росмолодежь выдала гранты 173 вузам России. От ТюмГУ конкурсная комиссия поддержала шесть молодежных социально значимых проектов на общую сумму 5 млн 250 тыс. рублей.

Виктория Макарова