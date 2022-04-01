110 детей из Абатского района прошли лечение с начала года в новом стационаре

| Фото: пресс-служба Областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба Областной больницы № 4

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110 маленьких жителей Абатского района получили лечение в стенах нового детского отделения с начала 2022 года. Здание стационара и детской консультации, расположенное под одной крышей, было капитально отремонтировано в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба Областной больницы № 4.

В новых помещениях полностью заменены инженерные сети, вентиляция, системы электро- и водоснабжения. Территория у здания благоустроена, установлена игровая площадка. Такой масштабный капитальный ремонт был проведен впервые. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено более 70 млн рублей.

Сейчас маленьких пациентов размещают в просторных, четырёхместных палатах стационара. По статистике, чаще всего здесь лечатся дети с болезнями органов дыхания (бронхиты, фарингиты, ларингиты). Только за первый квартал текущего года около 100 таких пациентов уже получили необходимую медицинскую помощь в обновлённом детском отделении стационара областной больницы № 4 в селе Абатское.

В детской консультации за первые 4 месяца 2022 года зарегистрировано 11 тыс. 331 посещение врачей-педиатров. Здесь их четверо. Детская служба укомплектована докторами на 100%. Специалисты выполнили медицинский осмотр 52 детей, оставшихся без попечения родителей. Планомерно ведется и профилактический медосмотр школьников, на сегодня осмотрено 35% детского населения. Всего в Абатском районе проживает 3 тыс. 599 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них малышей до года -136.

"Мы очень долго ждали этого события и со своей стороны стараемся сделать всё, чтобы нашим маленьким пациентам было уютно и комфортно, создаем благоприятные психологические условия для их скорейшего выздоровления", – отметил заведующий Абатской больницей Юрий Лагунов.