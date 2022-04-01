Тюменская область примет чартерные рейсы с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Туристы из Москвы посетят Тюменскую область по чартерным программам 29 апреля, 3 и 7 мая, путешественники из Санкт-Петербурга отправятся на чартерных рейсах в Тобольск в конце июня 2022 года.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"В этом году, учитывая обширную повестку по запуску чартерных программ и железнодорожных круизов, мы ожидаем хороший приток туристов из разных регионов страны. Как всегда ждем в гости наших ближайших соседей и туристов из центральной части России. Из Москвы запланированы три чартерных рейса в Тюмень. Из Санкт-Петербурга будут чартерные рейсы в Тобольск. Также мы готовим предложения для жителей Тюменской области, которые захотят провести уикенд на четыре—пять дней в Санкт-Петербурге", — рассказала Мария Трофимова.

На майские праздники для туристов в Тюменской области подготовлены две программы, это "Горячий weekend" в Тюмени и "Кремлевские выходные" в Тобольске. Более сотни предложений с вариантами отдыха с 1 по 8 мая можно просмотреть на портале visittyumen.ru. Это прогулки, экскурсии, фестивали, дегустационные сеты в лучших ресторанах региона, термальные источники, отдых в глэмпингах и многое другое.

В июне в Тобольске запустят новый экскурсионный маршрут — туристам покажут места, связанные с детством знаменитого ученого Дмитрия Менделеева и с организованной им Уральской экспедицией. По мнению экскурсоводов, маршрут будет интересен туристам из Санкт-Петербурга. При СПбГУ работает музей-архив Менделеева, однако о тобольском периоде жизни ученого мало кто знает.

Вера Коршунова