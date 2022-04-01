Президент Путин вручил тюменским олимпийцам ордена и медали

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Заслуженные награды тюменским олимпийцам вручил президент России Владимир Путин. Встреча главы государства с победителями Олимпийских Игр-2022 года в Пекине прошла в Кремле, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Среди награжденных тюменских спортсменов - лыжник Денис Спицов, который удостоен Ордена Почета. Указом президента Кавалером Ордена Дружбы стала Татьяна Сорина. Иван Якимушкин стал кавалером медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а Александр Логинов - кавалером медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Главный тренер спортивной сборной команды Тюменской области по лыжным гонкам Андрей Иванов комментируя это событие, подчеркнул, что запустив несколько лет назад в "Жемчужине Сибири" проект спортивных классов, была мечта о том, чтобы тюменские спортсмены стали Олимпийскими чемпионами. "Прошло немного времени, среди выпускников уже есть победители и призеры. Андрей Иванов считает, что это заслуга всех, кто был причастен, включая Владимира Якушева и Александра Моора", - сказал тренер.